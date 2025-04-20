”الحق علينا”.. عاصي الحلاني يطلق أغنيته الجديدة على يوتيوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - أصدر الفنان عاصي الحلاني أغنيته الجديدة "الحق علينا" على موقع "يوتيوب" محققاً بذلك انتظار جمهوره.

الأغنية من كلمات وألحان سليم عساف الذي أضاف لمسته الخاصة في التوزيع الموسيقي، فيما أبرز المخرج أحمد المنجد جماليات الفيديو كليب من خلال رؤيته الإخراجية المميزة.

تتميز الأغنية بلمسة رومانسية حزينة، حيث تعبر كلماتها وألحانها عن مشاعر الحب والألم بصدق وصوت عاصي الحلاني بكل ما يحمله من عمق وعاطفة يضفي على الأغنية طابع خاص، مما يجعلها محط إعجاب الجمهور وتجربة استماعية لا تنسى.

يعد كليب "الحق علينا" ثمرة تعاون جديد بين عاصي الحلاني والمخرج أحمد المنجد بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في كليب "ضحكة حبيبي" وتم تصوير العمل الجديد في عدة مناطق لبنانية، مما أضفى عليه جمالية بصرية مميزة.