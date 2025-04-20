نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيراز تتألق بإطلالة مستوحاة من التسعينات وتستعد لمفاجآت غنائية في مصر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت المطربة اللبنانية شيراز، صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة مستوحاة من موضة التسعينات والتي تعود بقوة في عام 2025، مما أثار إعجاب متابعيها وأعاد إلى الأذهان جمال وأناقة تلك الحقبة.

وتتواجد شيراز حاليًا في مصر، حيث تستعد لتحضير مجموعة من المفاجآت الغنائية باللهجة المصرية.

مسيرة شيراز الفنية

شيراز بدأت مسيرتها الفنية في عام 2011 بعد أن مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض عام 2008، وقد حققت شهرة واسعة من خلال أعمالها الغنائية التي تنوعت بين الأغاني الفردية والألبومات، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل الإيطالي آدام كلاي.

أشهر أغاني شيراز

ومن أشهر أغانيها "أموت وانساك" و"قمرا" و"بيلا تشاو بالعربي"، ونالت لقب نجمة أغنية الشباب في حفل الموريكس دور، وتركز شيراز في أعمالها الفنية على الاستعراض والبوب ميوزك، مستهدفة الجاليات العربية في الخارج، حيث تحظى موسيقاها بإقبال كبير بسبب نكهتها العربية التي تلامس مشاعر المغتربين، وهو ما أهلها للفوز بجائزة "الموريكس دور".

يذكر أن شيراز لها عدة تجارب في التمثيل بمسلسل "موت أميرة" وفيلم "ويك إند" كما قدمت أغنية مميزة مع الراحل محمد رحيم بعنوان "قمرا".