أسما إبراهيم تتألق ببدلة رمادية من ديور في أحدث جلسة تصوير بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - خَطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة أنيقة لافتة في أحدث جلسة تصوير لها بدبي، حيث ارتدت بدلة باللون الرمادي من توقيع دار الأزياء العالمية ديور، نسّقتها مع حذاء أبيض جريء أضفى لمسة عصرية مميزة على الإطلالة التي جمعت بين الكلاسيكية والأنوثة.

إطلالة أسما إبراهيم

جاءت تسريحة الشعر بسيطة وأنيقة بتوقيع مصفف الشعر سيبستيان إسكندر، فيما اهتم خبير التجميل أحمد الأسير بمكياج ناعم أبرز ملامح أسما الطبيعية، وأشرف على تنسيق الإطلالة الستايلست إيهاب العادلي. وتم التصوير بعدسة المصوّر محمد سيف.

يُذكر أن أسما إبراهيم كانت قد شاركت مؤخرًا في كأس دبي العالمي لسباق الخيول، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأفراد من العائلة الحاكمة في دبي.

وخلال مشاركتها، عبّرت أسما عن فخرها بالنجاحات المتواصلة التي يحققها برنامجها "حبر سري"، مؤكدة أنه ما زال يتصدر قائمة البرامج الأكثر رواجًا في شهر رمضان، حسب مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، ليس فقط في مصر، بل أيضًا في دول عربية عدّة منها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره قوائم البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.