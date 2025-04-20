باسم سمرة يشارك أمير عيد في عمل فني جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان باسم سمرة علي بطولة فيلم «أحلام سلطان المنسى»، بجانب الفنان أمير عيد، وجاء ذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه باسم بمسلسل العتاولة 2، الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ابطال فيلم «أحلام سلطان المنسى»

وتم استئناف تصوير الفيلم بعد توقفه خلال الفترة الماضية، ويشارك أمير عيد، في بطولة فيلم «أحلام سلطان المنسى» عدد من نجوم الفن أبرزهم: كامل الباشا، أحمد عصام وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إخراج محمد ناير.

تفاصيل فيلم «أحلام سلطان المنسى»

يعد فيلم «أحلام سلطان المنسي»، أولى البطولات المطلقة لـ أمير عيد في عالم السينما، كما يسجل التعاون الرابع بينه وبين المخرج محمد ناير، وذلك بعد النجاح الذي حققاه معا في مسلسل ريفو بجزئيه، ومسلسل دواعى السفر.

آخر أعمال باسم سمرة

وكان اخر اعمال باسم سمرة هو مشاركته في بطولة مسلسل العتاولة 2 بجانب أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى، واستكمل المسلسل أحداث الجزء الأول التي دارت حول الشقيقين «نصار» الذي جسَّد دوره الفنان أحمد السقا، و«خضر» الذي جسَّد دوره الفنان طارق لطفي وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حُنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة.

آخر أعمال أمير عيد

وكان آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل ريفو وشارك فى بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وايضا شارك في مسلسل دواعي السفر من بطولة نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير.