اليوم.. محمد رمضان يحيى ثاني حفلاته بأمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد رمضان اليوم لإحياء ثاني حفلاته فى أمريكا بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، بالرغم من الانقادات اللاذعة الذي تعرض لها عفب حفله الأول هناك الأسبوع الماضي بسبب إطلالته غير اللائقة.

محمد رمضان يحيى ثاني حفلاته بأمريكا

ومن المقرر أن يحيي محمد رمضان الحفل الثاني بالولايات المتحدة الأمريكة وتحديدا بولاية كاليفورنيا ضمن مهرجان كوتشيلا غدا الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا.

محمد رمضان يتعرض للانتقادات

سبق، وتعرض محمد رمضان لحملة انتقادات ضخمة خلال الأسبوع الماضي، بسبب إطلالته بحفله الأول فى بمهرجان كوتشيلا، والذي ظهر خلاله بإطلالة تشبه بدلة الرقص، وجاءت تعليقات الجمهور غاضبة من محمد رمضان بسبب ملابسه، لأنها لا تناسب رجل شرقي، وأن إطلالته أساءت له ولمصر.

محمد رمضان يرد على الانتقادات

ومن جانبه، خرج رمضان ليرد عبر صفحته بفسيبوك: حق الرد على الإذاعة الإسرائـ يلية، لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تمراز والصدرية مستوحاة من تماثيل الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية وأضافت عليها كيب أسود فرعوني، بس السؤال بأمانة يا إسـ رائيل كان غير موفق وزعلكم، هل علم مصر في أمريكا فرحكم ؟.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان هي أغنية هتيلي بعدما روج لها مؤخرًا عبر صفحته بفسيبوك وكتب: أغنية هتجيلي بتوقيت القاهرة إن شاء الله يوم الخميس الساعة خمسة، وايضا طرح أغنية "بحب أغيظهم" من كلمات حازم إكس، وميكس وماسترينج نادر حمدي، وقد تجاوزت آلاف المشاهدات في وقت قصير وظهر رمضان في الملصق الترويجي للأغنية مرتديًا نفس الزي الذي أثار الجدل في كوتشيلا، ليؤكد مجددًا تمسكه بخياراته مهما بلغت ردود الفعل.