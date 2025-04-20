مؤتمر ”مستقبل الدراما في مصر” يشهد تكريم مبدعين بارزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - تنظم اللجنة المختصة مؤتمر "مستقبل الدراما في مصر" في مبنى ماسبيرو يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة واسعة من الكتاب والمخرجين والفنانين والعاملين في مجال الإنتاج الفني، وسط توقعات بأن يشهد الحدث مناقشات هامة حول مستقبل الدراما المصرية.

سيتم خلال المؤتمر تكريم مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية، حيث سيتم منح "وسام ماسبيرو للإبداع" لكل من الفنانة سميرة أحمد، والكاتب محمد جلال عبد القوي، والفنان رشوان توفيق، والمخرج محمد فاضل، وذلك تقديرًا لمساهماتهم القيمة في المجال الفني.