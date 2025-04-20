اختيار ”عين حارة” لتمثيل العرب في مهرجان كان يثير الجدل حول غياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم العراقي "عين حارة" للمشاركة في مبادرة "Fantastic 7" التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي في فرنسا، ما أثار تساؤلات حول سبب عدم اختيار فيلم مصري لتمثيل مصر في هذه المبادرة المهمة، وفتح باب الجدل بين المتابعين والنقاد حول هذا القرار.

وفي حديثه عبر وسائل الإعلام، أوضح أمير رمسيس، المدير السابق لمهرجان القاهرة السينمائي، أن مبادرة "Fantastic 7" لا تقتصر على اختيار الأفلام المصرية فقط، بل تهتم بالبحث عن مشاريع سينمائية تنتمي إلى أنواع معينة مثل الخيال العلمي والرعب.

وأشار إلى أن العثور على فيلم عربي، وخاصة من مصر، ضمن هذه الأنواع يعد أمرًا صعبًا، موضحًا أن المهرجان يعكف على اختيار الأفلام التي تنبع من منصات الدعم الخاصة به، والتي تشمل أعمالًا من مختلف الدول العربية.

وأكد رمسيس أنه لم يعد جزءًا من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، حيث انسحب من منصبه منذ حوالي عام.

أما بخصوص فيلم "عين حارة" فقد شارك في ملتقى القاهرة السينمائي 2024، حيث يروي قصة شابة في جنوب العراق تقاوم التقاليد في أهوار بلادها، ويتميز بدمج الأسطورة بالواقع، ما جعله يحظى باهتمام كبير ويحقق نجاحًا خلال عرضه في المهرجان.

وتعد مبادرة "Fantastic 7" جزءًا من التعاون السنوي بين سوق مهرجان كان السينمائي ومهرجان سيتجس الإسباني، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز مشاريع أفلام الخيال والرعب والفانتازيا من مختلف أنحاء العالم.

وفي وقت لاحق، أثنى المخرج أمير رمسيس على مشاركة مهرجان القاهرة السينمائي في مهرجان كان هذا العام، مشيدًا بالتعاون بين مهرجاني الجونة والقاهرة لإطلاق جناح خاص لمصر في سوق كان، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا مهمًا في الوقت الحالي لتعزيز التعاون بين أكبر المهرجانات السينمائية في مصر.