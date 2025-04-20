لوحة ”بيبي بوم” للفنان جان ميشيل باسكيات تُعرض في مزاد كريستيز بتقدير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - ستعرض دار كريستيز للمزادات في نيويورك خلال شهر مايو المقبل، لوحة شهيرة للفنان جان ميشيل باسكيات بعنوان "بيبي بوم"، بتقدير يتراوح بين 20 مليون دولار و30 مليون دولار، حسبما أورد موقع "artnews".

تم رسم هذه اللوحة في عام 1982، وهو العام الذي شهد أيضاً رسم باسكيات للعديد من أعماله المتميزة، بما في ذلك واحدة من لوحاته الأكثر شهرة، التي بيعت في عام 2017 بسعر قياسي بلغ 110.5 مليون دولار، وكانت لوحة "بيبي بوم" قد عرضت في معرض تاريخي عام 1982، الذي ساهم في ترسيخ مكانة باسكيات كأحد أبرز نجوم الحركة الفنية في نيويورك.

تتضمن اللوحة ثلاثة أشكال مميزة، يُظهر كل منها أسلوب باسكيات الفريد، الذي يمزج بين فن الجرافيتي والفن الحديث، مستوحى من أعمال فنانين كبار مثل بابلو بيكاسو، ويعكس عنوان العمل "بيبي بوم" الجيل الذي نشأ إثر الارتفاع الكبير في معدلات المواليد بعد الحرب.

وتعتبر أعمال باسكيات من بين الأغلى في عالم الفن المعاصر، حيث تُباع لوحاته بانتظام بأسعار ضخمة في المزادات العالمية، وإذا تم بيع لوحة "بيبي بوم" عند أقصى تقدير لها، فإنها قد تحقق مكاناً مرموقاً بين أغلى أعماله على الإطلاق في مزاد علني.