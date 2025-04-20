بكلمات مؤثرة.. مها إبراهيم يسري تحيي ذكرى ميلاد ووفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت مها ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري بـ إحياء ذكري وفاة والدها الذي تأتي تزامنا بذكري ميلاده، حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مها إبراهيم يسري تحيي ذكرى ميلاد ووفاة والدها

وكتبت مها:«حبيبي.. كل سنة وأنت طيب في الجنة يا حبيبي إن شاء الله.. يصادف اليوم عيد ميلادك يا حبيبي وهو أيضا ذات اليوم اللي رحلت فيه عن عالمنا.. أود أن أطمنك علينا وأخبرك أن ربنا أحن علينا من نفسنا ورحمته وكرمه ملهاش حدود، الحاجة الوحيدة اللي لسة بتوجعني هي.. كسرة قلبي وأنت بعيد عني.. بس ربنا حنين.. بحبك أوي يا حبيبي».

ويذكر ان ذكري وفاة إبراهيم يسري تتزامن مع ذكري ميلاده الذي هو 20 أبريل 1950 ورحل عن عالمنا في نفس اليوم عام 2015.

معلومات عن إبراهيم يسري

ولد إبراهيم يسري في محافظة القاهرة عام 1950، والتحق في بداية مسيرته التعليمية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1975، بدأ مشواره الفني في بداية الثمانينيات شارك في عدد من الأعمال الفنية والدرامية الناجحة ومن أبرز أعماله الدرامية «أهلًا بالسكان» و«الشهد والدموع» و«ليالي الحلمية» و«المال والبنون»، وكان من أبرز أعماله السينمائية، البريء والمشنقة، عودة مواطن، امرأة هزت عرش مصر، الإرهابي، مرجان أحمد مرجان.

آخر أعمال إبراهيم يسري

وكان آخر أعمال إبراهيم يسري مسلسل "ماريونيت" الذي انتهى من تصويره قبل أسابيع من وفاته ولم يشاهده، وهو من بطولة مجدى كامل، سوزان نجم الدين، مها أحمد، نهال عنبر، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى، خالد محمود، أميرة نايف، محسن منصور، أسامة أسعد،، من تأليف رضا الوكيل، من إخراج حسام عبد الرحمن.