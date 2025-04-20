"سيكو سيكو" يهدد عرش إيرادات السينما المصرية.. انطلاقة صاروخية نحو القمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مفاجأة مدوية تهز شباك التذاكر المصري، يواصل فيلم "سيكو سيكو" تألقه وتحطيمه للأرقام القياسية منذ انطلاق عرضه قبل 17 يومًا فقط، مقتربًا بخطوات سريعة من المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، نجح في جذب الجمهور وتحقيق أكثر من 120 مليون جنيه حتى الآن، ليحتل المركز الرابع بجدارة، مع توقعات بتقدمه أكثر خلال الأيام المقبلة.

اقتراب من المراكز الذهبية في زمن قياسي

الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج عمر المهندس وتأليف محمد الدباح، يثبت أن النجاح لا يحتاج سوى فكرة جذابة وتنفيذ متقن. ففي أقل من ثلاثة أسابيع، تفوّق "سيكو سيكو" على العديد من الأعمال الكبرى، وبدأ ينافس بقوة فيلم "الحريفة 2"، الذي جمع 128.8 مليون جنيه خلال 17 أسبوعًا، و"بيت الروبي" الذي حقق 130 مليون جنيه في عيد الأضحى 2023.

أما القمة، فهي من نصيب "ولاد رزق – القاضية" الذي تصدّر القائمة بإيرادات بلغت 260 مليون جنيه خلال 13 أسبوعًا فقط، وهو العمل الذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وأخرجه طارق العريان.

قصة تجمع الضحك بالمفاجآت الدرامية

تدور أحداث "سيكو سيكو" حول شابين يعيشان حياة بسيطة، الأول موظف في شركة شحن (عصام عمر)، والثاني لاعب محترف في ألعاب الفيديو (طه الدسوقي).

يجد الاثنان نفسيهما في ورطة ضخمة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتفتح أمامهما سلسلة من المفاجآت غير المتوقعة التي تمزج بين المواقف الكوميدية والتوتر الدرامي.

أداء تمثيلي قوي وكيمياء واضحة بين الأبطال

العمل يضم مجموعة متميزة من النجوم، من بينهم عصام عمر، طه الدسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، وتارا عماد، الذين قدموا أداءً متناغمًا أثار إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. ونجحت الكيمياء بين الأبطال في خلق حالة من الاندماج أثرت القصة وأعطتها عمقًا ومصداقية.

مستقبل مشرق ونجاح مستحق

تشير كل المؤشرات إلى أن "سيكو سيكو" في طريقه ليصبح أحد أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

فمع الشعبية المتزايدة، والإيرادات التي ترتفع يومًا بعد يوم، لا يبدو أن سقف النجاح لهذا العمل قد ظهر بعد، بل ربما يحمل في جعبته المزيد من المفاجآت خلال الأسابيع المقبلة.