كريم عبد العزيز وعبد الحليم حافظ في جسد واحد ضمن أحداث "الست"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة منى زكي لطرح أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "الست"، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم بأسلوب سينمائي مختلف عن كل ما قُدِّم سابقًا، العمل من تأليف الروائي الشهير أحمد مراد، وإخراج المتميز مروان حامد، ويُنتظر عرضه مع نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من كافة مراحل المونتاج.

منى زكي في دور كوكب الشرق

تجسد الفنانة منى زكي شخصية أم كلثوم في مرحلة النضوج الفني والإنساني، مقدمةً رؤية جديدة تبرز القوة والتحديات التي واجهتها سيدة الغناء العربي في مسيرتها الطويلة، لتُعيد تشكيل الصورة الذهنية للفنانة الأسطورة بشكل غير تقليدي ومليء بالتفاصيل الإنسانية.

ظهور خاص لكريم عبد العزيز في دور العندليب

ومن المفاجآت الفنية في العمل، ظهور النجم كريم عبد العزيز كضيف شرف مجسدًا شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في مشاهد تجمعه بأم كلثوم، تكشف جوانب من العلاقة الفنية التي جمعت بين رمزين من رموز الغناء العربي.

كوكبة من النجوم في أدوار محورية

يشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم في أدوار شرفية محورية، حيث يجسد الفنان محمد فراج شخصية الشاعر الكبير أحمد رامي، ويطل الفنان سيد رجب في دور والد أم كلثوم، الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي، بينما يظهر أحمد خالد صالح في دور شقيقها خالد البلتاجي.

أما الفنان عمرو سعد، فيقدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ليضيف للعمل بُعدًا سياسيًا يعكس ارتباط أم كلثوم الوثيق بالحياة السياسية والثقافية في مصر آنذاك.

ضيوف شرف من الصف الأول

ويشارك أيضًا نخبة من النجوم كضيوف شرف في الفيلم، من بينهم: أحمد حلمي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أمينة خليل، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح، ما يمنح العمل ثقلًا فنيًا وتنوعًا في الأداء يجذب مختلف شرائح الجمهور.

عرض عالمي أول في مهرجان مراكش

من المقرر عرض 18 دقيقة من الفيلم ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي، كعرض عالمي أول يُمهِّد لطرح العمل في دور العرض السينمائية.

وقد حُدد شهر يونيو المقبل كموعد مبدئي لعرض الفيلم في مصر وعدد من دول الخليج، على أن يكون العرض الرسمي الكامل بنهاية العام.