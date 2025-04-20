أحمد السقا وسليمان عيد.. صداقة عمر ومواقف لا تُنسى حتى بعد الرحيل



القاهرة - محمد ابراهيم - ما زال رحيل الفنان الكوميدي المحبوب سليمان عيد يُلقي بظلال من الحزن والأسى على الوسط الفني والجمهور، بعد وفاته المفاجئة إثر أزمة قلبية صباح الجمعة الماضية.

وفي خضم هذه الأجواء المؤثرة، خرجت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، لتكشف عن العلاقة الخاصة والاستثنائية التي جمعت زوجها بالراحل، مؤكدة أن صداقتهما تجاوزت حدود الزمالة لتصل إلى صلة أخوة حقيقية مليئة بالمواقف الإنسانية التي لا تُنسى.

مها الصغير: "كان من أقرب الناس للسقا.. وابن موت"



في حلقة جديدة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، روت مها الصغير تفاصيل الصداقة التي جمعت زوجها الفنان أحمد السقا بالراحل سليمان عيد، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما كانت قوية جدًا، وقالت: "كان على طول قاعد عندنا في البيت هو وعيلته كلها، وكانت علاقتنا كويسة جدًا، ومن أقرب الناس للسقا".

وأضافت: "يشهد ربنا، عمري ما شوفت منه حاجة وحشة، ولا حد زعل منه.. فعلًا كان ابن موت، طيب ومحترم وبسيط، وكان دايمًا بيضحكنا ويهون علينا أيام كتير صعبة".

سليمان عيد يتصدر التريند حتى بعد الرحيل



رغم وفاته المفاجئة، تصدر الفنان الراحل سليمان عيد تريند اليوتيوب خلال الساعات الماضية، بعد أن أعاد الجمهور نشر آخر ظهور له في برنامج "بروود كاست" مع الفنان حسن عسيري، حيث وقع ضحية لمقلب كوميدي. وقد علّق الجمهور على خفة ظله وردة فعله غير المتوقعة، معتبرين أن الفنان الراحل تعامل برقي شديد، ولم يحرج المذيع رغم طبيعة المقلب، مؤكدين أنه "فنان محترم بحق".

صلاح عبد الله: "دي عشرة عمر ووجعني شريط الذكريات"



من جانبه، روى الفنان الكبير صلاح عبد الله مشاعره وتأثره الشديد برحيل سليمان عيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية". وقال عبد الله بتأثر بالغ: "بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة".

وتابع: "المفاجأة صعبة.. ده عشرة تجاوزت 45 سنة، من أيام الجامعة لما كنت أخرج مسرحيات وهو كان لسه بيبدأ، كنا جيران وأصدقاء وعشرة العمر، وكان نعم الأخ والصديق، آخر مرة سمعت صوته كانت من أسبوع أو 10 أيام، وده وجع قلبي لما شريط الذكريات رجع فجأة".

فنان صانع للبهجة وصاحب حضور لا يُنسى



أشاد صلاح عبد الله بموهبة سليمان عيد، واصفًا إياه بأنه كان يتمتع بحضور طاغٍ وبديهة سريعة، ما جعله عنصرًا أساسيًا في مشاهد الكوميديا واللقطات الطريفة. وقال: "كان بيعمل كاركترات عبقرية، وكان بيساعد في صياغة القفشات الكوميدية، وترك بصمة حتى في الأدوار الصغيرة".

وداع مؤلم لجنازة فنان محبوب



شيّع عدد كبير من نجوم الوسط الفني جثمان الفنان الراحل سليمان عيد إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الجمعة، في أجواء يغلب عليها الحزن والدموع.

وقد تم نقله من منزله بمدينة الشيخ زايد بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف، تاركًا وراءه محبة الناس وسيرة طيبة لا تغيب عن الذاكرة.