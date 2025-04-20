”سعيد بعملي معه”.. إبرام سعيد يتحدث عن تعاونه مع أحمد مالك في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 05:25 مساءً - تحدث الفنان الشاب إبرام سعيد عن تفاصيل مشاركته مع الفنان أحمد مالك، خلال مسلسل ولاد الشمس، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأبدى إبرام سعادته بتعاونه في هذا المشروع الناجح، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع نجاح دوره في تجسيد شخصية سيد، لكنه كان على ثقة من نجاح العمل بفضل تواجد فريق العمل المتميز.

وأشار إبرام إلى أن أحمد مالك كان ينخرط معه بشكل مكثف ويقدم له دعمًا كبيرًا خلال فترة التصوير، حيث أنهم شاركوا سويًا على تعديل السيناريو بشكل مفصل وأدخلوا مشاهد لم تكن موجودة من قبل في النص الأصلي.

حيث تجسد إبرام في شخصية "سيد"، الذي يعمل سائق التوك توك وفي ذات الوقت صديق "ولعة" الذي قام بتجسيده أحمد مالك.

أبطال مسلسل ولاد شمش

محمود حميدة، قدم شخصية "ماجد".

أحمد مالك متجسد في شخصية ولعة..

طه دسوقي اشتغل على دور بشخصية "مفتاح"، وضم فريق العمل أيضا مينا أبو الدهب، معتز هشام، فرح يوسف، فليكس، جلال هشام، مريم الجندي، وغيرهم من الفنانين الشبان.