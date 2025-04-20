أنجلينا جولي تكشف عن موقفها الإنساني: غزة تنزف والعالم يشهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - عبرت النجمة الأمريكية المشهورة وسفيرة النوايا الحسنة أنجلينا جولي عن تعاطفها العلني مع معاناة قطاع غزة، حيث قامت بنشر منشور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام يحمل رسالة تضامن وتأييد للمدنيين الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر على القطاع.

وفي النشرة التي أعادت مشاركتها عن طريق "استوري" إنستجرام أشار المنشور إلى أن غزة تتعرض لواقع مفجع بسبب الهجوم العنيف براً وجواً وبحراً، مما أوقع أعداداً مهولة من الضحايا، وكشف عن واقع مرير للنازحين ومنع مقصود لوصول المعونات الإنسانية.

وتعرف أنجلينا بالتزامها الطويل في الميادين الإنسانية والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقد حظيت بشعبية واسعة في المنطقة العربية بسبب موقفها من القضايا الملحة في سوريا والعراق واليمن.

وفي أحدث منشور لها على إنستجرام، أظهرت تعاطفها مع اللاجئين السودانيين بعد اندلاع النزاع في بلادهم، وقالت إنها زارت تشاد والتقت بعدد من الفارين من الحرب والقصف المستمر.