انطلاق التحضيرات للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي واستقبال الأفلام يبدأ رسميًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - بدأت الاستعدادات للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تزامنًا مع فتح باب التقديم للأفلام الراغبة في المشاركة، على أن تُقام فعاليات المهرجان في الفترة من 20 أبريل الجاري وحتى 1 أغسطس 2025.

وقد أعلن القائمون على المهرجان، عبر الموقع الرسمي، عن بدء استقبال طلبات المشاركة، مع تحديد يوم 31 مايو المقبل كآخر موعد للتقديم المبكر.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة منظمة تهدف إلى إطلاق دورة متميزة، وهو ما أكده الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، معربًا عن سعادته بانطلاق مرحلة جديدة من التحضيرات، ومشيرًا إلى أن إدارة المهرجان تسعى لاجتذاب أعمال سينمائية تعبّر عن التنوع الثقافي وتقدم رؤى فنية مبتكرة.

من جانبه، أوضح الناقد محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، أن التحضيرات قد بدأت منذ وقت مبكر، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الدورة المقبلة، لافتًا إلى أن الأفلام المتقدمة غالبًا ما تكشف عن مواهب واعدة وأصوات سينمائية تستحق الإضاءة.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي، منذ تأسيسه عام 1976، من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، كما أنه الوحيد في المنطقة المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

وقد شهد المهرجان عبر تاريخه مشاركة أسماء كبيرة، وكان منصة لانطلاق العديد من المواهب والأفلام المهمة.

وفي سياق متصل، أعلن المهرجان عن اختيار مشروع الفيلم العراقي "عين حارة" للمخرج ياسر كريم، لتمثيله ضمن مبادرة Fantastic 7 التي تُقام في إطار مارشيه دو فيلم بمهرجان كان السينمائي.

ويأتي هذا ضمن جهود مهرجان القاهرة لدعم السينما النوعية وتسليط الضوء على الأصوات العربية المؤثرة.

وكان الفيلم قد شارك سابقًا في ملتقى القاهرة السينمائي لعام 2024، ويقدّم حكاية فتاة من أهوار جنوب العراق تتمرد على الأعراف والتقاليد في إطار يمزج بين الأسطورة والواقع، وقد لاقى صدى إيجابيًا واسعًا خلال عرضه.