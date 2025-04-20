نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح ألبومه في نيويورك.. أمير عيد يبدأ مرحلة جديدة بفيلم "أحلام سلطان المنسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مزيج لافت بين عالم السينما والموسيقى، يواصل الفنان أمير عيد خطواته الفنية بثبات، إذ يستعد حاليًا لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "أحلام سلطان المنسي"، بالتزامن مع نجاح موسيقي عالمي أحرزه بألبومه الأخير، ليبرهن مجددًا على تنوعه الفني وتأثيره داخل وخارج الوطن العربي.

استعدادات مكثفة لفيلم "أحلام سلطان المنسي"

يخضع فريق عمل فيلم "أحلام سلطان المنسي" لمرحلة تحضيرية مكثفة في الوقت الحالي، وذلك بعد انطلاق التصوير رسميًا في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

الفيلم من إخراج محمد ناير، ويُعد بمثابة تجربة جديدة يضيفها أمير عيد إلى رصيده في عالم التمثيل.

أبطال الفيلم وتنوع الأسماء المشاركة

تعاقد على بطولة الفيلم عدد من الفنانين البارزين، من بينهم باسم سمرة، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب أحمد عصام، ما يشير إلى تنوع فني لافت في طاقم العمل، ويفتح المجال لتقديم تجربة سينمائية مختلفة على مستوى التمثيل والرؤية الإخراجية.

نجاح موسيقي عالمي يُمهّد الطريق

ولم تقتصر نجاحات أمير عيد على الشاشة فقط، بل امتدت إلى الساحة الموسيقية الدولية. ففي أغسطس 2024، احتفل بإطلاق أول ألبوم قصير له تحت عنوان "روكسي"، من خلال لوحة إعلانية ضخمة في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، برعاية منصة سبوتيفاي، وهو إنجاز يعكس حجم التقدير العالمي لمسيرته الموسيقية المنفردة.

"روكسي": قصة موسيقية في ثلاثة فصول

تم إصدار الألبوم تدريجيًا على مدار ثلاثة أسابيع، وضم خمس أغانٍ موزعة على ثلاثة فصول، قُدمت جميعها من خلال فيديوهات بأسلوب الأفلام القصيرة، لتقدم تجربة فنية بصرية وموسيقية متكاملة، تُجسد رحلة سردية بأسلوب سينمائي مبتكر.

أرقام تعكس التأثير.. واستقبال عالمي واسع

حقق الألبوم صدى واسعًا، حيث سجلت موسيقى أمير عيد ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 270% في الإضافات إلى قوائم التشغيل على سبوتيفاي، كما لاقى الألبوم استماعًا ملحوظًا في أسواق دولية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يعكس مدى نجاحه في بناء جسر تواصل فني بين الجمهور العربي والغربي.