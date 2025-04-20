بفعاليات مبهجة.. قصور الثقافة بالجيزة تحتفل بيوم اليتيم

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة، والتربية والتعليم، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في احتفالية إدارة الدقي التعليمية والتي شهدتها مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب خلف الإعدادية للبنين، بمناسبة يوم اليتيم.

نفذ برنامج المشاركة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت فعالياته بعروض فنية وفقرات غنائية للموهوبين من رواد مكتبة الدقي الثقافية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ابرز الفقرات الفنية

كما تضمنت الاحتفالية المنفذة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، عروضا فنية قدمتها فرقة المعهد العالي للفنون الشعبية، أبرزها فقرة التنورة المميزة، وعرض خيال الظل، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على قلوب الطلاب والحضور.

احتفالات يوم اليتيم

حضر الاحتفالية سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، هالة كمال، مدير عام إدارة الدقي التعليمية، والمهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بمالحافظة.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم برنامجها الثقافي المكثف طوال شهر أبريل الحالي، احتفالا بيوم اليتيم، بالقاهرة والمحافظات، متضمنا فعاليات متنوعة من ورش وعروض فنية، ولقاءات تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الأطفال الأيتام ودعمهم نفسيا واجتماعيا.

