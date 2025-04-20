الثقافة بالسويس تطلق ليالي عرض "التحول" ضمن الموسم المسرحي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح التربية والتعليم بمحافظة السويس، السبت، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "التحوّل"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، في إطار برنامج وزارة الثقافة لدعم الإبداع المسرحي بالمحافظات.

عروض ثقافة السويس

العرض شريحة قصر ثقافة السويس، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفكرته مستوحاة عن رواية الكاتب فرانز كافكا، ومن إعداد محمود سيد، وإخراج محمد عجيزي.

أحداث العرض المسرحي التحول

يتناول العرض قضايا مجتمعية متنوعة من خلال خطين دراميين متداخلين، الأول يرصد كوابيس الكاتب أثناء كتابته للرواية، وصراعاته النفسية، أما الخط الثاني، يتناول قصة البطل "جريجور سامسا" الذي تخلت أسرته عنه، بعد أن تحوّل إلى حشرة.

"التحول" ألحان أمجد صموئيل، ملابس ميرنا مدحت، ديكور محمود صلاح، مخرج منفذ محمد فتحي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويُقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بقيادة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، ويعرض بالمجان لمدة أسبوع، في تمام الثامنة والنصف مساءً.