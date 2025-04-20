فيلم "سيكو سيكو" يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر.. تعرف على إجمالي إيراداته

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم "سيكو سيكو" من تحقيق إيرادات بلغت 3 ملايين و199 ألفًا و124 جنيهًا أمس السبت، ليحجز مكانه في المركز الأول بين أفلام شباك التذاكر.

أحداث فيلم سيكو سيكو

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يروي قصة شابين؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، يتعرض الشابان لمشكلة مفاجئة تجلب لهما العديد من المفاجآت والمنعطفات الخطيرة، ويحاولان معًا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم "سيكو سيكو" من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.