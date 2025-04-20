دعم الشباب.. حسام حبيب يُطلق مبادرة للمواهب الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 01:32 مساءً - أطلق الفنان حسام حبيب مبادرة مميزة للشعراء والموزعين،والملحنين الشباب، تهدف إلى دعم المواهب للمساهمة في عمل غنائي في ألبومه الجديد الذي سيتم إصداره قريبًا.

حيث شارك حسام حبيب متابعيه منشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة انستجرام، حيث كتب: "إذا كنت شاعراً أو ملحنًا أو موزعًا وترغب في المشاركة معي في أغنية جديدة من ألبومي، فأنا في انتظار أعمالكم المميزة".

وأكد حسام أنه سيختار أغنية من تأليف أحد المتابعين لتكون ضمن أعماله القادمة، بشرط أن تكون الكلمات والألحان والتوزيع من إبداعه الشخصي.

وكشف حسام حبيب مؤخراً عن تفاصيل ألبومه الجديد من خلال بث مباشر على حسابه في "تيك توك"، حيث أشار إلى أن الألبوم سيمزج بين جزئين، يحتوي كل جزء على 5 أغاني فقط.

ومن المقرر طرح الجزء الأول في الفترة القريبة المقبلة، بينما سيتم إصدار الجزء الثاني خلال فصل الصيف.