نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "الصفا الثانوية بنات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور السينما حاليًا عرض فيلم "الصفا الثانوية بنات"، كأحد الأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2025.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات

واستطاع الفيلم أن يحقق أمس السبت إيرادات بلغت 203،979 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني في شباك التذاكر بعد فيلم "سيكو سيكو".

أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات

وتتناول أحداث الفيلم قصة اجتماعية تحمل طابعًا كوميديًا، حيث يجسد الفنان علي ربيع دور مدرس صعيدي يعمل في مدرسة للبنات، ويواجه خلالها مواقف طريفة وأزمات متتالية، بالتوازي مع تطور علاقة عاطفية تجمعه بالنجمة سارة الشامي.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح