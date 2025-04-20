تتويج الفلبينية أليكسي كايموسو بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 12:31 مساءً - اختتمت صباح اليوم الأحد فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة Miss Eco لعام 2025، وانتهت المسابقة بالإعلان عن فوز أليكسي كايموسو بروكس من الفلبين بلقب المسابقة، حيث أقيم الحفل الختامي في محافظة الإسكندرية.

أُقيمت هذا العام مسابقة بمشاركة 60 متسابقة من قارات متنوعة، في أجواء احتفالية وحضور ممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية وسياح من جنسيات مختلفة.

حيث تهدف أنشطة المسابقة إلى نشر رسالة عالمية حول أهمية حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وكيف أن ذلك مرتبط بشكل وثيق بالتنمية السياحية المستدامة.

حيث شاركت المتسابقات خلال الفعاليات في جولات بحرية حول محمية جزيرة الجفتون، ورحلات غوص وسفاري، وزيارة لأكبر مدينة للألعاب المائية في الغردقة، بالإضافة إلى عروض أزياء مستوحاة من المنتجات المحلية البيئية.

وأوضح عصام علي عضو غرفة المنشآت السياحية وخبير السياحة في البحر الأحمر، أن تنظيم الغردقة لمسابقة ملكات جمال العالم يعد رسالة قوية تثبت أن مصر بلد آمن، مشيرًا إلى أن لهذه الفعالية تأثيرات إيجابية على القطاع السياحي.

أوضح علي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعبر عن صورة إيجابية لأمنها واستقرارها، وتتيح فرصة لاكتشاف أسواق جديدة في سياحة المسابقات الدولية.

كما أضاف أن المسابقة أصبحت وسيلة فعالة للترويج للوجهات السياحية البيئية في مصر.