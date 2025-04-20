نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا ماهر عن الراحل سليمان عيد: "الابتسامة دايما كانت على وشه والناس كلها بتحبه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة دنيا ماهر ضيفة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والكواليس عن مشوارها الفني وحياتها الخاصة، كما كشفت عن كواليس آخر أعمالها الفنية، وتحدثت عن الراحل الفنان سليمان عيد.

وقالت دنيا ماهر:"سليمان عيد كان مثالًا للأخلاق العالية، وظريف جدًا زي النسمة وربنا يرحمه يارب، وكانت روحه صغيرة".

وأضافت: "تعاملت معاه وشفته وهو بيتعامل مع الناس، كان لطيف معاهم وطيب، والابتسامة دايما على وشه وضحكته الحلوة، والناس كانت بتحبه".

آخر أعمال دنيا ماهر

ويذكر أن آخر أعمال دنيا ماهر الدرامية هو مسلسل "ولاد الشمس" لـ طه دسوقي وأحمد مالك، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2025.



قصة مسلسل "ولاد الشمس"

تدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" عن التحديات التي يواجهها الأطفال في دور الأيتام، وكيف يلجأ أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال هؤلاء الأطفال في أعمال غير مشروعة، وكذلك معاناتهم وتحولهم إلى ضحايا لظروف خارج إرادتهم من خلال الشابين "ولعة" و"مفتاح"، اللذين يتفقان على مواجهة "مجدي"، مدير دار الأيتام الذي يستغل الأطفال في أعمال السرقة والنشل ويترك لهم الفتات.