نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "ها تتهني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان رامي جمال حالة من النشاط الفني هذه الفترة حيث أنه يطرح أغنيات جديدة على طريقة السنجل ويستعد لطرح ألبوم جديد بعد عيد الأضحى المبارك.

رامي جمال

ويستعد رامي جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "ها تتهني" بتوقيع الشاعر أحمد المالكي والأغنية من ألحان رامي جمال وتوزيع وسام عبد المنعم ومن المقرر أن تُطرح الأغنية قريبًا عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع، ومن المتوقع الأغاني نجاحًا كبيرًا بعد طرحها.

أحمد المالكي

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

ويطرح رامي جمال جميع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد بالتزامن مع عيد الأضحى المقبل والذي يحمل طابعا مختلفًا عن نمط الإصدارات الغنائية التي باتت تعتمد بشكل كبير على طرح الأغاني بشكل منفرد أو عبر صيغة "السنجل"، حيث قرر رامي جمال، أن يُعيد للألبوم التقليدي بريقه، بطرح 12 أغنية دفعة واحدة ليكون أحد أبرز الألبومات المنتظرة في الموسم.

حرص رامي جمال على التنويع في الألبوم الجديد، حيث تعاون مع نخبة من أبرز الأسماء في مجال كتابة الكلمات والتلحين والتوزيع الموسيقي.

ومن الأسماء البارزة التي شاركته العمل: عمرو المصري، عمرو الشاذلي، رمضان محمد، محمود أنور، أسامة الخطيب.

كما شهد الألبوم أيضًا عودة التعاون بين رامي جمال ومجموعة من الملحنين الشباب الذين استطاعوا تقديم تجارب موسيقية ناجحة في السنوات الأخيرة.

رامي جمال

أغنيات رامي جمال الجديدة

ويذكر أنه قد طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتحمل اسم "مش مجرد حب" وسرعان ما لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية "مش مجرد حب" هي من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب وميكس وماستر محمد مجدي.

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "يا قلبي مين" الذي نشرها قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي لقت استحسان الجمهور.

وأغنية "يا قلبي مين" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان الملحن محمد حمزة، وتوزيع موسيقي ووميكس وماستر محمود صبري.

آخر ألبومات رامي جمال الغنائية



كان رامي جمال طرح آخر ألبوماته الغنائية في شهر أبريل الماضي بعنوان "خلينى أشوفك" وضم الألبوم 15 أغنية تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وأبرزها كل من أغنية: "خلينى أشوفك، وبقول وأكدب، وبضيع وقت، وفستانك أبيض، وشاهد الله، وأوقات، وقلبى خام، وعادى أنساك، وإنت مين، وبيكلمونى، وأنسى اسمك".

