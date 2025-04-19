نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يطرح برومو أغنيته الجديدة "مش مرتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح اليوم الفنان حمادة هلال برومو أغنيته الجديدة "مش مرتاح" الذي من المقرر أن يطرحها قريبًا عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع، وقد قام حمادة هلال بالترويج لبرومو أغنية "مش مرتاح" وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: "مش مرتاح حمادة هلال قريبًا، اسمعوا البرومو من هنا" وقام بوضع لينك الفيديو الخاص به عبر موقع "تيك توك".

منشور حمادة هلال



حمادة هلال يثير قلق جمهوره

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أثار الفنان حمادة هلال قلق جمهوره وذلك بعد نشره استوري عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" تحمل تعليق "مش مرتاح" مما آثار فضول الجمهور وجعله يتسأل عن حالته النفسية.

استوري حمادة هلال

كان حمادة هلال قد كشف أخيرًا عن تعرض والده لوعكة صحية،، حيث كتب عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" متمنيًا له الشفاء العاجل: "أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم يا حليم يا رب أشفي أبويا".

يُذكر أن حمادة هلال أكد خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، أنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "المداح"، حيث لم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من هذا العمل، لكن شركة mbc طلبت تقديم خمسة أجزاء منه، على طريقة "ألف ليلة وليلة".

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان آخر أعمال حمادة هلال هو مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال

وأيضا طرح أغنية "يا ريت أهالينا ما ربونا" هي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمد قماح، وتوزيع عمرو الخضري، أما مهمة المكس والماستر، فقد تولى تنفيذها المنتج هاني محروس، الذي أضاف لمسة احترافية للعمل، وايضا طرح أغنية "حصل"، التي صدرت كفيديو كليب، تعاون فيها مع الشاعر حازم إكس، والملحن أورتيجا، فيما تولى ميكس وماستر الأغنية كل من محمد علام وبيشو، والإخراج كان من نصيب أشرف رمضان.