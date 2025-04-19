نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف عمر: «غادة عبد الرازق رشحتني لدور شكري سرحان ومكنتش مصدق».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان الشاب يوسف عمر عن سعادته الكبيرة بمشاركته في تجربة درامية جديدة وصفها بأنها "نقلة وتحدي"، كاشفًا كواليس ترشيحه للدور وكيف بدأت حكايته مع العمل من لحظة غير متوقعة في الجامعة الأمريكية أثناء حضوره تكريم عن فيلمه الأخير.

يوسف عمر يكشف كواليس مسلسل شباب امرأة

وأضاف يوسف عمر في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "كنا في حفل تكريم، وفجأة لقيت الأستاذة غادة عبد الرازق، وكانت من لجنة التحكيم، بتقولي: في مسلسل جديد بعنوان (شباب امرأة)، وإنت هتجسد دور شكري سرحان".

أوضح يوسف عمر أنه لم يستوعب الكلام في البداية، لكنه تلقى لاحقًا اتصالًا يؤكد ترشيحه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن القلق بدأ يتسلل إليه بعد إدراك حجم التحدي، خاصة أن الجمهور مرتبط بالصورة الأصلية للشخصية، قائلًا: "كان في قلق حقيقي.. إزاي أقدم شخصية الناس شايفاها وعارفاها كويس؟ ده خطر".

وأشار يوسف عمر إلى أن هذا القلق تبدد جزئيًا بعد حديثه مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك، الذي أوضح له أن المسلسل مأخوذ من الرواية الأصلية وليس نسخة من الفيلم القديم، ما يعني أن الشخصية ستُقدم برؤية مختلفة تمامًا، مع تفاصيل لم تظهر في العمل السينمائي.

وأكد يوسف عمر، على أن التحضير للدور كان مكثفًا وصعبًا، خاصة أن الشخصية مساحة تمثيلية كبيرة، تتطلب تركيزًا ومجهودًا نفسيًا وبحثًا مستمرًا، قائلًا: "اشتغلت كتير مع مدرب التمثيل ياسين العصامي، وكنا بنذاكر الشخصية من الرواية مش الفيلم، عشان نخلق لها روح جديدة".

كما تحدث يوسف عمر، عن دعم غادة عبد الرازق له،حيث إنها كانت سندًا حقيقيًا له ولزملائه، قائلًا: "هي مش بس ساعدتني، هي بتساعد كل الناس، بس وجودها جنبي في لحظات القلق كان فارق جدًا، وعلّمتني إزاي الممثل يقدر يريح اللي قدامه".

وأشار يوسف عمر، إلى أنه لا يزال في بداية مشواره، ويتقبل كل الملاحظات بصدر رحب، معتبرًا النقد فرصة للتطور، والآراء الإيجابية مؤشر على المسار الصحيح.

كما كشف يوسف عمر، عن مشاركته في عمل سينمائي بعنوان "فرقة الموت"، من بطولة أحمد عز، وآسر ياسين ومنة شلبي.



