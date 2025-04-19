وصول ليلي علوي لـ عزاء الراحل سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - تقام الآن جنازة الفنان سليمان عيد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان علاء مرسي وحمدي الميرغني أول الحاضرين لجنازة، وقد كان الوسط الفني في حالة من الحزن أمس بسبب وفاة سليمان عيد بشكل مفاجئ

ووصلت الآن الفنانة ليلي علوي لتقديم واجب العزاء في النجم الراحل وكان في استقبالها كلا من حمدي الميرغني وفتوح أحمد.

آخر أعمال سليمان عيد:

ويذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.

وكان آخر أعمال ليلي علوي هو فيلم "المستريحة الذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائية المختلفة، ويضم فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والعمل من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.