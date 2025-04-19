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وفاة عمة الفنان أحمد رزق والحزن يخيم على قلوب محبيه.. ادعولها بالرحمة

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وفاة عمة الفنان أحمد رزق والحزن يخيم على قلوب محبيه.. ادعولها بالرحمة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - قام الفنان المصري أحمد رزق، بالإعلان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة "فيسبوك" عن وفاة عمته الغالية الحاجة فاطمة رزق، في لحظة مؤثرة عبر فيها عن حزنه الشديد.

وقام الفنان بكتابه منشور يعلن فيه وفاة عمته الغالية وأوضح أنها والدة كل من الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري،والدكتورة ميرفت أبو زيد، والمهندس مصطفى أبو زيد، وطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

حيث حمل المنشور الكثير من المشاعر الصادقة، وأظهر مكانة عمته الراحلة في قلبه، حيث لم يطلب سوى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، مما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه الذين قدّموا له التعازي والمواساة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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