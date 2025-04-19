نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام وجدي تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل «كشف مستعجل».. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إلهام وجدي عن كواليس مشاركتها بمسلسل "كشف مستعجل" في عمل كوميدي لاقى نجاحًا واسعًا.

إلهام وجدي تكشف كواليس كشف مستعجل

وتحدثت إلهام وجدي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، عن تجربتها مع الشخصية التي قدّمتها، والتي تفاعل معها الجمهور لدرجة أن الكثيرين بدأوا ينادونها باسم "ليلى"، وهو اسم الشخصية.

وعبّرت إلهام وجدي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل قائلة: "ناس كتير بقت خلاص بتناديني ليلى، والاسم بقى مرتبط بيا لدرجة غريبة".

ووقالت إلهام وجدي، عن تجربتها في الكوميديا:"أنا كنت خايفة جدًا في الأول، بس لما بدأت فعليًا اكتشفت إني حبيتها جدًا جدًا، الكوميديا ممتعة قوي، وخصوصًا لما أكون محاطة بنجوم زي توتة ومصطفى خاطر… دول مش طبيعيين".

وأكدت إلهام وجدي أنها لا تصنّف نفسها كـ كوميديانة، لكنها استمتعت بالأداء وسط فريق العمل، قائلة:"مش بصنّف نفسي كوميديانة، بس وأنا بأشتغل قدامهم كنت مستمتعة، والضحك ما بيوقفش، حتى في الكواليس."

وعن كواليس التصوير، أشارت إلى أن فريق العمل قام بعمل العديد من "المقالب" لها، بعضها كان طريفًا، وبعضها الآخر تسبب في بكائها بالفعل، قائلة: "آه اتعمل فيا مقالب كتير بعضها كان لذيذ، وبعضها خلاني أعيط بجد، كنت في لحظة خلاص همشي وأسيب التصوير من الزعل بس الحمد لله عدت على خير".