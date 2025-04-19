نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني وعلاء مرسي أول الحاضرين لـ جنازة سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الآن جنازة الفنان سليمان عيد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان علاء مرسي وحمدي الميرغني أول الحاضرين لجنازة، وقد كان الوسط الفني في حالة من الحزن أمس بسبب وفاة سليمان عيد بشكل مفاجئ

وقال أوس أوس في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "كان عندي في المكتب إمبارح وكان صايم آخر يوم في الستة البيض، واللي عرفته إنه بالليل بعد ما فطر قدم على حج له مع مراته".

وأضاف أوس أوس: "قلت له يا عم سليمان ما تيجي نصلي الجمعة مع بعض بكرا، مكنتش أعرف إنه هيدي معاد لمصر كلها. الله يرحمه افتقدنا فنان كبير بأخلاقه قبل فنه، مستحيل حد يقصده بأي طلب حتى لو على حساب نفسه وصحته إلا ويعمله".

وأشار أوس أوس إلى دعم سليمان عيد للعديد من الممثلين قائلا: "راجل عظيم علمنا حاجات كتير ووقف جنب كل الأجيال، وأفلام العيد الأربعة هو موجود فيهم، وكان فرحان إنه ابتدى يغير ويعمل حاجات فيها دراما".

آخر أعمال سليمان عيد:

ويذكر أن آخر أعمال سليمان عيد مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.