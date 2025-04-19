شمس البارودي تهاجم محمد رمضان: "عملتوا قيمة للجاهل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعادت السيدة شمس البارودى على صفحتها الخاصة قضية الطيار أشرف أبو اليسر الذى تسبب محمد رمضان فى فصله من عمله عندما سمح له بأن يدخل كابينة الطائرة ويقوم بالتصوير داخلها بعد أن وعده بعدم نشر الصورة لأن ذلك مخالف للتعليمات.

منشور شمس البارودى:

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وقالت:" حسبي الله ونعم الوكيل عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجه أحنا في زمن المسخ أنا سمعت وعارفه موضوع الطيار رحمة الله عليه بس أول مره اشوفه يآرب القطع عيشه ينقطع من رحمة ربنا وكل قرش سحت يحاسب عليه في قبره عاجل غير أجل.

شمس البارودى

وأضافت:" الرجل توفي قهرا ربنا يقهرك وكل من يقف جنب الباطل والتفاهه والسفه ومن جمع المال بعد فقر مدقع والفقر مش عيب واغتنى بالهيافة والسفه واستغل جهل البسطاء ويؤذى من هو أفضل منه قيمة وخلقا وإنسانية ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.

أزمة محمد رمضان الآخيرة:

أثار رمضان موجة سخرية واسعة على السوشيال ميديا بإطلالة وصفها البعض بأنها تحمل طابعًا "أنثويًا" وغير لائق، رغم محاولته دمج رموز فرعونية في تصميم اللوك من خلال الأحجار الملونة والدنانير الذهبية.

في المقابل، حاول رمضان الرد بطريقته الخاصة، حيث رفع علم مصر على المسرح وشارك الصورة على حسابه وكتب: "مصر هنا" مع قلب أحمر، في رسالة فخر واضحة بالهوية الوطنية والحضور العربي وسط جمهور عالمي.

لكن المشهد لم يمر مرور الكرام، ليُطرح السؤال الأكبر:هل نجح رمضان في تمثيل مصر عالميًا؟ ولا خسر احترام الجمهور في سبيل لقطة تريند؟