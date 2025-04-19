«فيلم الشاطر».. تفاصيل أحدث أعمال أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان امير كرارة التحضير لفيلم الشاطر، الذي يعد أحدث أعماله السينمائية ومن المقرر أن يعود لاستكمال تصويره خلال شهر مايو المقبل بإيطاليا على أن يُعرض في شهر يوليو بموسم الصيف.

تفاصيل شخصية أمير كرارة

ويظهر أمير كرارة خلال أحداث فيلم الشاطر شخصية دوبلير مشاهير- stunt coordinator، وهو الشخص الذي يقوم بمشاهد المعارك والأكشن بدلًا من المشاهير.

تفاصيل فيلم الشاطر

وفيلم الشاطر تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، يحمل العديد من المفاجآت، وتشارك بجانب أمير كرارة في بطولته، هنا الزاهد، مصطفى غريب، اللبناني عادل كرم، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي، وتصوير أحمد عبدالعزيز.

أحدث أعمال أمير كرارة

ومن ناحية أخري، يواصل أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد ظروف غامضة، وتشاركه بطولته آية سماحة وصدقي صخر، تامر نبيل، محمد المولي، نبيل عيسى وأحمد عبدالحميد، ويدور في إطار رعب تشويقي جديد على أمير، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة هو فيلم البعبع، كان قد نافس بقوة على صدارة شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ضم قائمة أبطاله بجانب أمير كرارة، كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي التي ظهرت بصوتها، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وأيضا شارك في مسلسل بيت الرفاعي الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، قدم خلاله كرارة دور دكتور اسمه ياسين، والذي يدخل في أزمات عديدة مع تتابع الأحداث بسبب اتهامه بقتل والده، كما ناقش العمل خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، وعُرض على قناة ON ومنصة WATCH IT، ومن بطولة أمير كرارة، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.