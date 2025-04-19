الموت يفجع الفنان أحمد رزق

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد رزق عبر حسابه علي موقع فيسبوك، عن وفاة عمته منذ ساعات داعيا لها بالرحمة والمغفرة، دون الكشف تفاصيل.

الموت يفجع أحمد رزق

وكتب أحمد رزق: «توفيت إلى رحمة الله عمتي الغالية الحاجة فاطمة رزق، والدة كل من: الأستاذ الدكتور محمود سامي أبو زيد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والمهندس مصطفى أبو زيد، والدكتورة ميرفت أبو زيد.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

أحدث أعمال أحمد رزق

ومن ناحية أخري، انتهي أحمد رزق من تصوير احدث اعماله الفنية وهو مسلسل حرب الجبالي، مكون من 45 حلقة، ومن بطولة أحمد رزق، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، نسرين أمين، الراحل أشرف عبدالغفور، لقاء سويدان، أحمد عزمي، إنتصار، وأحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق، مشاركته في مسلسل «سيد الناس» الذي عرض ضمن أعمال الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2025، ودارت أحداثه حول شخصية «جارحي»، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض، وثروة ضخمة، وماضٍ مظلم، وخصوم لا يرحمون. يتعين عليه خوض صراعات محفوفة بالمخاطر لحماية إرثه وعائلته.

أبطال مسلسل سيد الناس

وضم مسلسل سيد الناس باقةً من ألمع نجوم الفن، وهم «عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي»، والعمل من تأليف خالد صلاح، وقصة وإخراج محمد سامي.