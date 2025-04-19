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أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان كاظم الساهر حاله من الجدل علي وسائل السوشيال ميديا، بعدما شارك عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من أحدث ظهور له.

كاظم الساهر يثير الجدل بصورته مع «صديق وحدته»‏

وشارك كاظم صوره له بعد غياب طويل، ظهر بجانب بيانو، وعلق: «أنا وصديق وحدتي في لحظة إلهام»، والتي نال من خلالها إعجاب قطاع كبير من محبيه.

آخر أعمال كاظم الساهر

وكان آخر أعمال كاظم الساهر ألبوم «مع الحب»، والتي جاءت بعنوان الأغنية «يا وفية»، وألبوم يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا«، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب».

وايضا طرح كاظم الساهر ألبوما جديدا بعنوان مع الحب مكون من 13 أغنية جميعها من ألحانه، وذلك في منتصف عام 2024، وحقق الألبوم نجاحا واسعا، ومن أغانيه، مررت على صدري، يا وفية، تاريخ ميلادي، لا تظلميني، مع الحب، تراني أحبك، وايضا طرح أغنية "يا وفية"، وعاد بها الساهر إلى أجواء الرومانسية والشجن.

كلمات أغنية وفية

ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏ألله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

ألله ألله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال

بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال

بكى قلبي فرحا ًودمع العين سال

من قال لا يبكي الرجال