كلوداغ رودجرز.. وفاة أيقونة اليوروفيجن التي تركت بصمة في عالم الغناء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - رحلت عن عالمنا المغنية الأيرلندية الشهيرة كلوداغ رودجرز التي أضاءت مسرح مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بمشاركتها المميزة في عام 1971.

وصرح نجلها سام سوربي عن نبأ وفاتها الحزينة مشيراً إلى أنها قضت أيامها الأخيرة بسلام مع عائلتها بعد معاناة مع المرض.

شهدت مسيرة كلوداغ رودجرز الفنية العديد من النجاحات البارزة خاصة مع أغانيها التي لاقت استحساناً كبيراً مثل "Come Back" و"Shake Me" و"Goodnight Midnight".

في مسابقة يوروفيجن 1971، أظهرت موهبتها الفنية من خلال احتلالها المركز الرابع برصيد 98 نقطة، مما عكس قوة أدائها وتأثيرها في عالم الغناء.

بصمت كلوداغ رودجرز تاريخ الغناء بأدائها الرائع في يوروفيجن وبتواجدها المميز في برنامج تلفزيوني مع كلف ريتشارد.

عكست حياتها امتنان وتفاني وقد تحدثت عائلتها عن ذكراها بحرارة مشيرة إلى سنواتها المليئة بالحب والتضحية من أجل عائلتها.