أساتذة كلية الآداب قسم دراما ونقد يشاهدون "فارس يكشف المستور" للنجم محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاهد أساتذة كلية الآداب بقسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس العرض المسرحي " فارس يكشف المستور "، في ليلة جديدة من لياليه، وحضر الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، وبصحبته الدكتورة راجية يوسف رئيس قسم الدراما والنقد، والدكتور الفنان وحيد أسامة أستاذ الدراما والنقد، والسيناريست وليد خيري والفنانة سارة الشرقاوي.

وقد استقبل الفنان الكبير محمد صبحي أساتذة الدراما والنقد الذين نقلوا سعادتهم له بمشاهدة المسرحية وبلقائه بهم وأهدوه باقات من الورود تقديرا لفنه وما يقدمه من أعمال مسرحية علي مدار تاريخه.

تفاصيل مسرحية فارس يكشف المستور

مسرحية " فارس يكشف المستور " تحقق نجاحًا جماهيريًا منذ بداية عرضها، ومستمرة في جذب الجماهير بما تقدمه من تنوع في عناصر الفرجة المسرحية بفكرة تهم وتلمس كل مصري وعربي، وبديكورات مبهرة وكوميديا راقية، وأغاني واستعراضات وممثلين يؤدون أدوارهم ببراعة.

فريق عمل المسرحية

مسرحية (فارس يكشف المستور) كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج النجم محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والبطولة للنجم محمد صبحي، بمشاركة النجمة وفاء صادق، والنجم عبد الرحيم حسن، وبطولة الفنانين: كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، منة طارق، داليا نبيل، مايكل ويليام، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية لأحمد نور الدين.