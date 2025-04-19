فن ومشاهير

عمرو الليثي يلتقي بصاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي

0 نشر
0 تبليغ

  • عمرو الليثي يلتقي بصاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي 1/3
  • عمرو الليثي يلتقي بصاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي 2/3
  • عمرو الليثي يلتقي بصاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، حيث أسدل الستار مساء اليوم الجمعة 18 إبريل الجاري علة فعاليات المهرجان في دورته الحادية عشرة، برئاسة محمد سعيد الظنحاني، والذي أقيم في الفترة من 10 إلى 18 إبريل الجاري. 

تفاصيل حفل الختام

 

وشهد حفل الختام حضور نخبة من كبار مسؤولي الثقافة ونقباء الفنون في العالم العربي والدكتور عمرو الليثي رئيس إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما في مصر. 

 

والتقى عمرو الليثي بسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وأثنى الليثي على اهتمام الهيئة بدعم المسرح المدرسي وفنون المسرح بشكل عام.

5bc1bd8978.jpg
0cf7bf7e14.jpg
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا