انطلاق Beautyworld Saudi Arabia 2025 في الرياض.. أضخم حدث تجميلي في الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:31 مساءً - يترقب عشاق ومهتمو صناعة الجمال انطلاق معرض Beautyworld Saudi Arabia 2025، يوم الإثنين القادم، والمقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك خلال الفترة التي تتراوح من 21 وتستمر حتى 23 أبريل الجاري.

حيث يعتبر المعرض الأضخم من نوعه والمتواجد في الشرق الأوسط ويعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة عالمياً، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 400 جهة عارضة من دول مختلفة تتراوح عددهم ل 42 دولة، كما ينتظر أن يستقطب أكثر من 13,000 زائر متخصص وذلك ضمن مساحة عرضها تبلغ 14,800 متر مربع.

كما أن الحدث يضم أربع مناطق رئيسية تشمل، معدات صالونات تصفيف الشعر، وكذلك منتجات الشعر المستعار، وأيضًا جميع الأشياء الخاصة بالعناية الشخصية، وكذلك جميع تجهيزات الصالونات