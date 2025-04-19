البكاء يغالب حمدي الميرغني في وداع سليمان عيد.. لحظة مؤثرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:31 مساءً - في لحظة مؤثرة، يفقد الفنان حمدي الميرغني السيطرة على مشاعره ويبكي بحرقة أثناء مراسم دفن الفنان سليمان عيد في مقابر العائلة، حيث لم يستطع حمدي الميرغني تمالك نفسه أمام فراق صديقه.

حضر عدد كبير من الفنانين جنازة سليمان عيد، حيث شكلوا موكب حزين لتوديعه إلى مثواه الأخير وضمت القائمة محمد إمام وبيومي فؤاد وهاني رمزي ومحمد عبدالرحمن توتا في استعراض لوداع مهيب.

سيقام عزاء الفنان الراحل سليمان عيد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث يتجمع الأهل والأصدقاء وزملاء المهنة لتقديم واجب العزاء في رحيله.