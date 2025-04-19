معرض زهور الربيع ينطلق بنسخته الـ92 نحو العالمية بمشاركة الفاو لأول مرة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 03:31 مساءً - في خطوة جديدة نحو العالمية، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر الذي يدعى المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو)، عن فرحة الشديد بالمشاركة في تنظيم معرض زهور الربيع بالشراكة مع وزارة الزراعة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 92 عاماً.

وأكد الواعر أن مشاركة "الفاو" تهدف إلى فتح آفاق دولية جديدة لهذا الحدث المميز، من خلال دعوة دول العالم للمشاركة في النسخ المقبلة من المعرض، مما يسهم في تحويله إلى فعالية عالمية على أرض مصر.

كما أشار إلى أن الحضور اللافت لعدد كبير من السفراء في حفل الافتتاح يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بهذا الحدث، والذي يُعد منصة مثالية لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلى دعم منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة.

ويُعد معرض زهور الربيع أحد أقدم وأكبر المعارض المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة في مصر والشرق الأوسط، ويُقدم سنوياً مساحة مبهرة لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات في مجال الزراعة التجميلية، اللاندسكيب، وايضا مستلزمات الحدائق.

كما يضم المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة مثل ورش العمل، الندوات التوعوية، العروض الفنية والثقافية، مما يجعله وجهة مثالية للأسرة ومحبي الطبيعة والحدائق، ومناسبة ينتظرها الجمهور بشغف كل عام.