نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الأحد محمد الموجي يحيي أغاني منسية على إذاعة القاهرة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الكاتبة الصحفية سحر الجمل في برنامجها أغاني منسيه على اذاعة القاهرة الكبرى، الأحد 20 أبريل 2025 في الخامسة وعشر دقائق المايسترو والمؤلف والموزع الموسيقى يحيى محمد الموجي للحديث عن أهم الألحان التي قدمها فى مسيرته الفنية التى بدأت منذ سنوات كثيره والتي وصلت إلى أكثر من 30 سنه.

تفاصيل اللقاء

وتقول سحر الجمل يتحدث بن محمد الموجي عن بداياته الفنيه منذ أن كان عمره ثمان سنوات وحكاياته مع الربابه والناى،وكيف ارشده والده الموسيقار محمد الموجى فى رحلته مع العود والكمانجا، ومن هم الموزيعين الموسيقين اللذين أثروا في حياته الفنية وحكاية أندريا رايدر، وعلي إسماعيل، وحسن أبو السعود معه.

ويذيع البرنامج أشهر الألحان والتوزيعات الموسيقية التي قدمها يحيى الموجى لأشهر المطربين والمطربات وأهم الالحان فى حياتهم والتي كانت علامة فارقة في نجاحهم، وهؤلاء المطربين هم المطرب عمرو دياب ويذيع البرنامج له اغنيتين هما والله ما كان على بإلى يا هوا قمرين، واغنيه حبيبى ولا على بإلى،ويحكى الموجى قصة العلاقه الوثيقه التى تربطه بالمطرب عمرو دياب وكيف بدأ سويا وأهم المحطات الناجحه فى حياتها.

الأغاني التي قام يحيى الموجي بتلحينها

ويذيع البرنامج أغاني أخرى قام يحيى الموجي بتوزيعها الموسيقى مع سرد لحكاية انطلاق كل أغنية،وهذه الأغاني هي أم الدنيا لمحمد حماقي، زي ما احنا يا حبيبى بهاء سلطان، وأغنية راحت ليالى لأنغام، غريبة الناس لوائل جسار، خليك جمبي لهيثم شاكر، أغنية المليونيرات لمدحت صالح.

ويروي الموجي سرا خاص بهذه الأغنية لأول مرة، وأغنية مبحبش حد الاانت الصالة، ومن ألحان يحيى يذيع البرنامج أغنية هارب من الأحباب غناء كاظم الساهر، وأغنية حبك هادي للمطربة لطيفه، ياللا مع السلامة فضل شاكر.

إضافة لذلك يذيع البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقيه التي ألفها يحيي الموجي كموسيقى تصويريه لعدد من الأفلام، منها فيلم الحياة منتهى اللذة، فيلم الآخر، وفيلم المصير،ووداعا بونابرت خراج يوسف شاهين ويحكى كواليس ولاده هذه الموسيقى التصويرية مع المخرج يوسف شاهين.

ويذيع البرنامج من فيلم الراقصة والسياسي لنبيلة عبيد الموسيقى التصويرية التي قام بتوزيعها فى الفيلم، ويختتم البرنامج بأغنية حرمنا من انسك ليه لجورج وسوف، أغاني منسيه إعداد وتقديم الكاتبه الصحفية سحر الجمل، هندسه إذاعية غادة جمال الدين، سوشيال ميديا البرنامج فاطمة طراف.

موعد عرض البرنامج

يذاع البرنامج أسبوعيًا على اذاعة القاهرة الكبرى الأحد في الخامسة وعشر دقائق، تتر البرنامج بصوت الفنانة سهير المرشدي، موسيقى محمد ترك.