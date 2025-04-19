تستحق المشاهدة.. أقوى أفلام الرعب لعام 2025.. ماذا تتوقع؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 02:29 مساءً - يتميز عام 2025 بتقديم مجموعة فريدة من أفلام الرعب التي تثير الاهتمام وتجذب الجماهير بمشاهدها المثيرة وتجربة سينمائية لا تنسى.

1- فيلم Sinners 2025

فيلم مثير يتناول قصة توأمين يسعيان لإعادة بناء حياتهما في مسقط رأسهما بعد فترة من الاضطراب لكن رحلتهما تتخذ منعطف مظلم عندما يجدان أنفسهما في مواجهة قوى شريرة تتجاوز قدرتهما على التحمل.

2- فيلم Presence 2025

يعرض الفيلم صراع عائلة تنتقل إلى منزل جديد لتكتشف أن هناك وجوداً غير مرئي يشاركها حياتها، مما يفتح الباب لصراعات نفسية وخارقة للطبيعة ويجسد البطولة كل من لوسي ليو وكريس سوليفان وكالينا ليانج في قصة مشوقة ومثيرة.

3- فيلم Nakani 2025

الفيلم يأخذنا في رحلة إلى عمق وادي مخيف، حيث يواجه مجموعة من المغامرين تحديات مرعبة تتجسد في أسطورة "ناكاني"، مما يزيح الستار عن حقائق مرعبة تتعلق بتلك المنطقة الغامضة.

4- فيلم G20 2025

يتميز الفيلم بتشكيلة متميزة من النجوم، حيث يشارك في بطولته فيولا ديفيس وأنتوني أندرسون ومارساي مارتن تحت إدارة المخرجة باتريشيا ريجين وقد لاقى الفيلم اهتمام كبير عند عرضه في أبريل 2025.

5- فيلم NOSFERATU 2025

روبرت إيغرز يقدم لنا تجربة رعب فريدة من نوعها، حيث يتشابك الجنون مع الرعب في قصة عن شابة تتأثر بوجود مصاص دماء غامض، مما يولد صراع مرعب بين الحب والخوف.

6- فيلم The Gorge 2025

في فيلم رعب مثير يجد مايلز تيلر وأنيا تايلور جوي نفسيهما في مواجهة مباشرة مع تهديد غامض يهدد العالم، حيث يقومان بدور عميلين مدربين على حماية البشرية من شر مستتر في وادي سري مع توجيه متميز من المخرج سكوت ديريكسون.