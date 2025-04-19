نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الجسمي يعلن عن أولى حفلاته الجماهيرية في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية"، عن إحيائه أولى حفلاته الغنائية في ألمانيا، وذلك يوم 21 يونيو 2025، في قاعة "رودولف ويبير آرينا" بمدينة "أوبرهاوزن"، أحد أبرز وأرقى المسارح الفنية في أوروبا.

وكتب الجسمي من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ألمانيا، لأول مرة،، نلتقي في 21 يونيو بـ رودولف ويبير آرينا أوبرهاوزن"، مرفقًا ذلك برسالة وجدانية للجمهور قائلًا: "بالشوق نأتي، وبالحب نغني".

آدم يشارك حسين الجسمي في الحفل

ويشارك إلى جانب الجسمي في الحفل الفنان اللبناني آدم، في أمسية موسيقية تحمل بصمة خاصة ومميزة، من تنظيم شركة "مومنتس افانتس"، وسط تجهيزات تنظيمية كبيرة تحمل المواصفات العالمية، ويعد هذا الحفل محطة جديدة ومهمة في المسيرة الفنية المتميزة والعالمية لحسين الجسمي، بعد نجاحات لافتة في كبرى المسارح العربية والدولية، إلى جانب مشاركته في فعاليات عالمية حملت بصمة خاصة له، حيث من المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا من الجاليات العربية والأوروبية، في قاعة تعد من الأضخم في ألمانيا، والتي استضافت حفلات متعددة لكبار نجوم العالم مثل "بيونسيه، شاكيرا، أليشيا كيز، ريهانا، جاستن بيبر وكولدبلاي، والعديد من العروض الفنية العالمية.

