نجوم الفن يحولون السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء بعد وفاة سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - سيطرت حالة من الحزن الشديد على نجوم الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد بعد سماع خبر وفاة الفنان القدير سليمان عيد، الذي اتفق الجميع على حسن خلقه وسيرته الطيبة التي تركها ورحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، ومنذ اللحظة الأولى من سماع الخبر وتحولت صفحات نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى سرادق عزاء.

وحرص نجوم الوسط الفني على رثاء سليمان عيد بكلمات مؤثرة حزنًا على رحيله، ومن بين هؤلاء النجوم: أحمد السقا، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدلله، أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، طه دسوقي، أحمد فهيم، محمد إمام، أحمد رزق، يوسف الشريف، شريف منير، يسرا، ياسمين عبدالعزيز، سامح حسين، كريم فهمي، أحمد زاهر، محمد فؤاد، خالد يوسف، وغيرهم من الفنانين.

كتب كريم عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا سليمان ويسكنك فسيح جناته فقدنا فنانا وإنسان خلوق ومحترم ربنا يصبر أهلك ويصبرنا جميعا الرجاء الدعاء له بالرحمة".

فيما كتب هاني رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “كده برضه يا سولى تمشى فجأة طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مفيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوى ربنا يصبّرنا على فراقك”.

سليمان عيد

وفاة سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.



أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.