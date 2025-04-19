نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "العالم العربي كله زعلان عليك".. حاتم صلاح ينعي سليمان عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حاتم صلاح على نعي الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "صلاح" صورة تجمعه بالراحل سليمان عيد، وعلق عليها قائلًا:" مع السلامة يا اطيب قلب.. العالم العربي كله زعلان عليك وبيحبك الله يرحمك ويغفرلك ويسعدك ويديم ضحكتك في دار الحق.. مع السلامة يا عم سليمان".

منشور حاتم صلاح

وفاة سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.



أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.



خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.