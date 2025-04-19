نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كريم فهمي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم فهمي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل حلوله ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" يوم الاثنين المقبل.

كريم فهمي

ويتحدث كريم فهمي خلال اللقاء عن نجاح شخصية "فارس أبو العزم" التي قدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" والمشاهدات الكبيرة التى حققها المسلسل في رمضان، كما يتحدث عن كواليس العمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز.



يدور اللقاء بين الفن والرياضه والحياة، حيث يتحدث الفنان كذلك عن رحلته من الطب إلى الفن وذكرياته مع فريق الناشئين في الزمالك والأهلي وقصة الحب التى جمعته بزوجته دانيا وذكريات الطفولة مع شقيقه أحمد فهمي بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" جمع مجموعة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور بسبب قصته المعقدة والشخصيات القوية التي قدمها.