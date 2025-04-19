أوس أوس يكشف اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد: «كان صائمًا ويستعد للحج»

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، كواليس الساعات الأخيرة في حياة صديقه الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية صباح الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 55 عامًا، وسط حالة من الحزن العميق في الوسط الفني والجمهور المصري والعربي.

كان صائمًا ويستعد للحج

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة MBC مصر مساء الجمعة، قال أوس أوس إن الراحل كان صائمًا في يومه الأخير، حيث اختتم صيامه بالستة أيام البيض.

وأكد أن سليمان عيد كان يعتزم أداء مناسك الحج هذا العام، مشيرًا إلى أنه تواصل مساء الخميس، قبل وفاته بساعات، مع إحدى شركات السياحة لحجز رحلة حج له ولزوجته.

موعد صلاة الجمعة.. وآخر اتفاق

وأضاف أوس أوس أنه كان قد اتفق مع سليمان عيد على أن يؤديا صلاة الجمعة سويًا، قائلًا بتأثر:

«مكنتش أعرف إنه مِدّي ميعاد لمصر كلها».

وأشار إلى أن هذا الاتفاق كان بمثابة اللقاء المؤجل الذي لم يتم، ليرحل سليمان في صباح اليوم التالي دون سابق إنذار.

زيارة وداع لأشرف عبد الباقي

من ضمن التفاصيل المؤثرة التي كشفها أوس أوس، هي أن الفنان الراحل زار صديقه الفنان أشرف عبد الباقي قبل يوم واحد من وفاته، وكأنه كان يودع أصدقاءه وأحباءه بشكل غير مباشر.

وقال:

«كان قلبه أبيض، عمره ما حد زعل منه، ومفيش حد قصده وموقفش جمبه».

الوسط الفني ينعى سليمان عيد

فور إعلان خبر الوفاة، انهالت رسائل النعي والتعزية من الفنانين والمثقفين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد من النجوم أبرزهم:

أشرف عبد الباقي

أحمد حلمي

محمد هنيدي

بيومي فؤاد

مني زكي

جميعهم أجمعوا على أن سليمان عيد كان فنانًا محبوبًا، بسيطًا، وطيب القلب، وأن رحيله المفاجئ شكل صدمة كبيرة.

جنازة وتشييع جثمان الفنان الراحل

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة الجمعة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور كثيف من الفنانين والجمهور، قبل مواراته الثرى في مسقط رأسه.

سليمان عيد.. مشوار فني حافل بالضحك والحب

ولد الفنان سليمان عيد في 17 أكتوبر 1969، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 100 عمل فني متنوع، اشتهر فيها بخفة دمه وأدواره الكوميدية المؤثرة، وأصبح من الوجوه المحببة لدى الجمهور المصري والعربي.

وداعًا سليمان.. رحيل جسد وخلود ذكرى

برحيل سليمان عيد، يفقد الوسط الفني أحد رموزه الطيبين، الذي جمع بين البساطة والموهبة والابتسامة الصافية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيظل خالدًا في قلوب محبيه.