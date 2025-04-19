اليوم.. عزاء الفنان سليمان عيد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل أسرة الفنان سليمان عيد، اليوم السبت، عزاءه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد رحيله عن عالمنا أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

سليمان عيد

وفاة سليمان عيد

توفي صباح أمس الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.



أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.



خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.