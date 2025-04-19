نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف ناعيًا سليمان عيد: "رحل فجأة ودون ضجيج فأحدث دويًا في قلوب محبيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المخرج الكبير خالد يوسف عن حزنه العميق لرحيل الفنان سليمان عيد، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وصف فيه الراحل بأنه تجسيد حقيقي للطيبة المصرية.

وكتب خالد يوسف: "إن أردت أن تعرف معنى كلمة طيب، كان لا بد لك أن تعرف سليمان عيد.. الطيبة هي أهم صفة في الشخصية المصرية، ولم أرَ مصريًا تتجلى فيه هذه الطيبة أكثر من سليمان".

وأضاف: "هل يوجد اليوم من عرف خبر رحيله ولم يترحم عليه؟ ولم يشعر بالأسى والحزن على فقده؟ رحل فجأة ودون ضجيج، فأحدث دويًا في قلوب محبيه، واعتصر الألم الصارخ أرواح من عرفوا قيمته الإنسانية والفنية".

وختم خالد يوسف منشوره قائلًا: "حالة حب سليمان عيد التي اعتمرت كل القلوب والأفئدة قلما تتوفر لشخصية عامة أو فنان. رحمك الله يا أطيب خلق الله، وندعو المولى أن يحشرك مع الطيبين والصديقين والشهداء".

وقد خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور بعد الإعلان عن وفاة الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، وترك خلفه رصيدًا حافلًا من الأعمال المميزة والمحبة الصادقة من زملائه وجمهوره.