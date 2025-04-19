نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبدالله لـ سليمان عيد بعد وفاته: "ماتقلقلش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رثى الفنان صلاح عبدالله الفنان سليمان عيد، بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر صلاح عبدلله صورة للراحل سليمان عيد، معلقًا: "أطمن ياسولوم ماتقلقلش عليَّا أنا بقيت كويس وبطلت عياط وبدعيلك من قلب قلبي ياعشرة العمر ياغالي نومة هنية في الجنة ونعيمها ياسليمان بإذن الرحمن الرحيم

الفاتحة والدعاء لأطيب خلق الله".

صلاح عبدلله

وفاة سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة.



أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.



خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.